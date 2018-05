50 ans du Cégep : Jacques Michel s'ajoute au concert de Philippe B

Jacques Michel, Jean Racine, Dylan Perron et Vertige s'ajoutent à la soirée soulignant les 50 ans du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue.

Un texte de Marie-Hélène Paquin

Le Cégep soulignera son 50e anniversaire avec des artistes qui ont marqué son histoire.

En préambule de la soirée, l'auteur-compositeur-interprète et chouchou du festival Jacques Michel offrira une courte prestation, accompagné de ses complices Yves et Marco Savard.

Jean Racine, auteur-compositeur-interprète installé dans la région depuis 1974, sera aussi de la partie. Celui qui a lancé son premier et unique album l'an dernier montera sur scène avec Gylles Légaré et Guylain Savard, ses acolytes de longue date.

Dylan Perron, d'Amos, se produira lui aussi au cours de cette soirée d'anniversaire, en format solo cette fois.

Philippe B and the Alphabet

Tel qu'annoncé lors du dévoilement de la programmation, le Rouynorandien Philippe B et l'orchestre The Alphabet constitueront la programmation principale de la soirée. Il sera accompagné de neuf musiciens, soit Rick Haworth à la guitare, Guido Del Fabbro au violon, Guillaume Bourque à la clarinette, Guillaume Éthier à la batterie, Philippe Brault à la basse, Renaud Gratton au trombone, David Carbonneau à la trompette ainsi que des choristes Carmel Scurti-Belley et Ariane Bisson-McLernon.

Le groupe Vertige s'occupera pour sa part de l'ambiance musicale avant le spectacle, à l'entrée du Centre des Congrès.

Le 14e Festival des guitares du monde aura lieu du 26 avril au 2 mai.