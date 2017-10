536 000 $ pour 12 entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue

Québec a octroyé lundi matin des aides financières totalisant un montant de 536 000 $ pour différentes entreprises sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue.

Avec les informations de Thomas Deshaies

Les aides financières permettront de concrétiser le projet d’agrandissement de La petite boutique d’Amos, ainsi que de soutenir des projets d’exportation d’onze entreprises de la région.

C’est le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, et le député d’Abitibi-Est, Guy Bourgeois, qui en ont fait l’annonce ce matin à Val-d’Or.

Le président d’Abitibi-Géophysique, Pierre Bérubé, estime que l’aide financière de 100 000 $ du gouvernement du Québec permettra d’accélérer le déploiement de son entreprise.

« Oui, d’aller plus rapidement et aussi d’inviter des gens ici, des futurs partenaires qui n’ont pas nécessairement les moyens de se payer un voyage au Canada et de passer une ou deux semaines ici pour voir nos technologies à l’œuvre », a-t-il affirmé.

Pour obtenir une subvention, les entreprises devaient soumettre un projet au ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.

Les projets ne pouvaient être entièrement financés par le ministère. C’est d’ailleurs pour cette raison que les aides financières de 536 250 $ seront accompagnées d’investissements de la part des entreprises, totalisant un montant de plus de 2,1 millions de dollars.

Valoriser les exportations

Il est important que les entreprises régionales s’intéressent aux marchés extérieurs, a affirmé le ministre Luc Blanchette, en marge de la conférence de presse. « En fait, quand on créé des emplois ici, si on peut exporter, ça va consolider non seulement les entreprises d’ici, mais ça va consolider des emplois ici. Ça veut dire que toutes les activités d’exportation pour écouler nos produits sur les marchés étrangers, c’est vraiment tout à fait bon », a-t-il expliqué.

Le député d’Abitibi-Est, Guy Bourgeois, affirme que les retombées de ces aides financières seront importantes pour la région. « (Cela va) donner des outils supplémentaires pour rayonner à travers le monde. Il y a une plus-value pour l’ensemble des entreprises régionales et la population », s’est-il exclamé.

Le gouvernement du Québec souhaite accompagner 4000 entreprises dans leurs démarches d’exportation d’ici à 2020.

Agrandissement pour La petite boutique d’Amos

La petite boutique d’Amos a pour mission de donner une deuxième vie aux objets.

L’organisme avait un problème d’espace, ce qui nécessitait un agrandissement.

« On est surchargé d’objets, de textiles, puis on n'avait plus de place, a expliqué le président de l’organisme d’économie sociale, Laurent Corriveau. Ça va permettre aux gens qui viennent magasiner de ne plus s’accrocher dans les supports. C’est un projet important. »

L’organisme souhaite aussi continuer à accueillir des travailleurs en processus de réinsertion sociale. « On ne fait pas juste remettre sur pied des objets, mais on remet aussi sur pieds des gens qui en ont besoin », a conclu M. Corriveau.