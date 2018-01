611 025 dollars pour le Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées

Le 21e Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue qui se tenait dimanche soir a amassé 611 000 dollars.

L'événement qui se tenait au Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda a amassé un montant jamais égalé depuis ses débuts. C'est 211 000 $ de plus que l'objectif fixé par l'organisation.

Le chanteur Marco Calliari a fait le voyage depuis Montréal pour participer au téléthon qui vient en aide aux personnes handicapées et à leurs familles.

C'est la troisième fois qu'il prend part à ce rendez-vous. « Les téléthons, tous les shows-bénéfice qu'on peut faire, pour moi c'est là que je comprends pourquoi je fais la musique dit-il. On peut s'en servir pour aider les gens, pour inspirer les gens à aller plus loin, aider ceux qui ont le plus besoin. Rémy m'appelle de temps en temps et ça me fait plaisir de monter jusqu'à Rouyn pour la communauté. »

Le téléthon mobilise 1 500 bénévoles pendant une année complète de préparation

Le directeur général de la Ressource, Rémy Mailloux salue la générosité des gens de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

« Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec sont très généreux, dit-il. On le sait. Ça fait 21 ans qu'ils sont en arrière des téléthons de la Ressource, on sait qu'ils sont au rendez-vous et qu'ils attendent le téléthon et qu'ils sont très généreux à la cause. »

En 2017, 503 000 $ ont été amassés au profit de la Ressource.