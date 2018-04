726 000 $ pour l'Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie

Le gouvernement du Québec octroie 726 000 $ à l'Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ).

L'argent provient d'une enveloppe de 30 millions de dollars sur trois ans destinée aux organismes de bassins versants du Québec.

La somme permettra à l'OBVAJ de mettre en œuvre son plan d'action pour protéger les sources d'eau potable.

Le directeur général, Ouamarou Daouda, dit que son organisme va passer d'une phase de planification à une phase de mise en œuvre du Plan directeur de l'eau.

« Souvent, ce qui nous manque, ce sont les données sur les ressources hydriques, dit-il. Donc, on va pouvoir mettre en œuvre des projets relatifs au données sur la qualité des eaux souterraines et de surface, aussi dans notre zone plus de 70 % des populations consomment l'eau souterraine, des puits résidentiels, donc on va mener des projets pour connaître la qualité de ses eaux et on va aussi faire des projets d'échantillonnage et d'analyse de la qualité des eaux de surface. »

Ouamarou Daouda se dit aussi préoccupé par la présence d'espèces exotiques envahissantes.

« On a des problématiques avec les espèces exotiques envahissantes. Il faut faire vraiment un suivi très régulier, parce que les espèces envahissantes une fois qu'elles sont là c'est très difficile de les endiguer. Donc on va aussi mettre des actions pour prévenir l'arrivée de ses espèces dans notre zone d'intervention », explique Ouamarou Daouda.

L'OBVAJ entend aussi élaborer un projet visant la restauration des milieux humides qui seraient potentiellement dégradés par des activités anthropiques.

L'OBVAJ recevait d'habitude 125 000 $ par année du gouvernement, une somme insuffisante pour couvrir tout le territoire de l'Abitibi et de la Jamésie selon Ouamarou Daouda.