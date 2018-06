Accident de chasse mortel : John Tompkins comparaît

Des accusations criminelles ont été portées contre John Tompkins relativement à la mort de Todd Herrington, 54 ans, de New York, lors d'une partie de chasse, samedi, dans la Zec Kipawa, à Béarn.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

John Tompkins, 51 ans, a comparu lundi matin au palais de justice de Rouyn-Noranda.

L'accusé est lui aussi un résident de New York.

Il fait face à différents chefs d'accusation. « Monsieur fait face à trois chefs d'accusation, soit de négligence criminelle causant la mort, d'homicide involontaire et d'utilisation d'une arme à feu d'une façon qui n'était pas correcte », explique la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Mélanie Gagné.

John Tompkins a été libéré sous certaines conditions en attendant son retour en cour, prévu le 27 août.

« Il a été libéré moyennant un engagement. Celui-ci doit déposer une caution de 25 000 $ pour garantir le respect de ses conditions ainsi que son retour à la cour, alors la prochaine date de sa comparution sera le 27 août à Ville-Marie. Monsieur doit garder la paix et avoir une bonne conduite, doit notifier son changement d'adresse au tribunal et aux policiers. Celui-ci ne doit pas discuter de l'événement avec deux personnes nommées dans son engagement et ne pas posséder ou avoir ou porter différentes armes à feu », ajoute Me Gagné.