Accident de travail chez Plomberie Camirand à Rouyn-Noranda

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) enquête sur un accident de travail survenu ce matin à Rouyn-Noranda. Deux inspecteurs ont été dépêchés chez Plomberie Camirand, sur la rue Davy, à Rouyn-Noranda.

Deux travailleurs ont été blessés et transportés à l'hôpital peu avant 8 heures.

On ne connait pas leur état de santé pour l'instant.

Le responsable des communications et des relations publiques de la CNESST pour l'Abitibi-Témiscamingue, Yvon Grégoire, précise que la Sûreté du Québec.

« Pour l'instant, ce qu'on possède comme information, c'est que l'un [des deux travailleurs] aurait probablement été écrasé entre un conteneur et une bouilloire. On n'est sait pas plus pour l'instant. Les deux travailleurs ont été transportés au centre hospitalier. On ne connait pas la condition médicale ni de l'un, ni de l'autre. Alors, la CNESST, comme dans tous les cas d'accidents graves, on a dépêché deux inspecteurs sur les lieux », soutient M. Grégoire.Plus d'informations suivront.