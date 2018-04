Accident mortel en Saskatchewan: vague de sympathie en Abitibi-Témiscamingue

L'accident survenu vendredi soir qui a décimé l'équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt en Saskatchewan suscite des réactions en Abitibi-Témiscamingue.

L'équipe des Foreurs de Val-d'Or a exprimé sa solidarité avec les victimes dans un message largement partagé sur sa page Facebook.

Même élan de solidarité de l'entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda, Gilles Boucharda, qui a écrit sur Twitter que ses pensées et ses prières sont avec les joueurs, le personnel, les supporters et les familles.

L'accident qui s'est produit près de Tisdale, à 250 kilomètres au nord-est de Saskatoon a fait 14 morts et autant de blessés.

Un camion semi-remorque est entré en collision avec l'autobus de l'équipe.

Le premier ministre Justin Trudeau s'est dit de tout cœur avec la communauté de Humboldt, sur Twitter. Son homologue de la Saskatchewan a lui aussi exprimé sa solidarité avec les victimes et leurs familles.