Accidents mortel : le nom des victimes dévoilés

La Police provinciale de l'Ontario poursuit ses enquêtes afin de déterminer les causes de deux accidents respectifs qui ont coûté la vie mardi à deux femmes.

A l’est de Markstay, dans le Nord-Est de la province, c’est la conductrice d’un véhicule utilitaire sport (VUS) qui a été tuée sur le coup.

Il s’agit de Lise Myre, 65 ans, de Sudbury.

La Transcanadienne 17 a été fermée pendant sept heures entre Markstay et Hagar, afin de compléter l'enquête.

La PPO indique que ni le temps, ni la chaussée sont des facteurs qui auraient contribué à l’accident. Il semblerait que le VUS que conduisait la victme ait traversé la ligne médiane pour percuter de plein fouet un camion de transport qui venait en sens inverse.

Dans l’autre acciddent survenu plus tôt mardi matin près de Whitefish, la passagère à bord du camion de transport a été tuée.

Jennifer Bastasich de Cornwall dans l’Est ontarien était âgée de 33 ans.

La conductrice du camion à bord duquel elle prenait place Kimberly-Ann Warden, aussi de Cornwall a été accusée de conduite imprudente.

Les voies ouest de la route 17 ont été fermées pendant 12 heures.

Le camion a percuté une paroi rocheuse et la PPO a exclut la température et l’état de la chaussée comme possible cause de l’accident.