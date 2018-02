Action contre la violence à Timiskaming First Nation

Une journée contre la violence a été organisé jeudi dans la communauté autochtone de Timiskaming First Nation, à Notre-Dame-du-Nord, au Témiscamingue.

Un texte de Jocelyn CorbeilDes hommes, des femmes et des jeunes ont été invités à participer à une marche, à une cérémonie et partager un repas.

Des membres de la communauté se sont ainsi joints au mouvement national Moose Hide Campaign, initié dans l'ouest du pays.Les enfants de l'école primaire locale ont aussi été sensibilisés à la violence par l'instigatrice de l'activité à Timiskaming First Nation, Tammy Chevrier.

Avec les jeunes, on leur dit que ce n'est plus acceptable les actes de violence dans nos maisons. [Que ce soit] de la part des amis, de nos parents. Tammy Chevrier

Briser le silence

Tammy Chevrier veut que les jeunes brisent le silence sur la violence qu'ils peuvent vivre « de le dire à quelqu'un, de le dire à un professeur, à quelqu'un en qui on a confiance ». « On ne veut pas que ça reste derrière des portes closes, on ne veut pas que ce soit un secret », soutient Mme Chevrier.Robert Miette, qui dirige la radio autochtone de la communauté, apprécie l'initiative.

« C'est bon que tout le monde parle ensemble pour que ça ne reste pas caché derrière une porte. Tout le monde parle ensemble, c'est ça qui est important », affirme-t-il.Un élève rencontré sur place a aimé entendre ce message d'espoir d'un monde meilleur, sans violence.