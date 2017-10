Aiguebelle parmi les huit plus beaux parcs nationaux à visiter au Canada

« Serein, rafraîchissant et peu encombré par les touristes », c'est ainsi qu'est qualifié d'entrée de jeu le parc national d'Aiguebelle par l'équipe du SmarterTravel, un blogue de voyages qui attire près de 25 millions de visiteurs uniques annuellement.

Un texte d’Angie Landry

L'article, qui fait état des huit plus beaux parcs nationaux à visiter à travers le Canada, soutient que la valeur d'Aiguebelle réside notamment dans sa tranquilité. En plus de vanter les activités et les sentiers de randonnée, le blogue américain souligne la splendeur de la passerelle suspendue au dessus du lac La Haie.La directrice du parc national d’Aiguebelle, France Simard, avoue que l’article qui a été publié au début du mois d’octobre par SmarterTravel vient renforcer les efforts de valorisation du lieu. « On est surpris, mais pas surpris en même temps! », lance Mme Simard. Cette dernière soutient qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’Aiguebelle figure sur ce site américain. « On est surpris parce que c’est vraiment un bel honneur parce que lorsqu’on voit avec quels autres parcs on fait partie de cette liste, c’est sûr que c’est vraiment une belle reconnaissance », explique-t-elle.

On n’est tellement pas surpris, en même temps, parce qu’on est tellement fiers de notre parc. L’équipe et moi avons l’impression que les gens qui viennent nous visiter nous perçoivent comme un trésor caché. France Simard

France Simard ajoute que cette visibilité est d’autant plus intéressante, en ce sens qu’Aiguebelle devra augmenter ses efforts pour attirer sa clientèle en vue de l’ouverture du parc Opémican, prévue pour 2018. « C’est pour nous un défi de faire déplacer les gens pour visiter notre parc. Cela dit, on se fait souvent dire que nous n’avons rien à envier aux autres parcs du pays », dit-elle.

États-Unis : un marché intéressant

La couverture offerte par le site SmarterTravel représente un atout important, selon la directrice marketing et communication chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Stéphanie Lamarche. Elle explique que la venue d’une blogueuse de l’équipe au mois de septembre a entre autres été rendue possible par l’entremise des efforts concertés entre l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et l’équipe de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. « Notre responsable des communications fouille pour trouver des bourses, contacte des journalistes et les invite ici en Abitibi-Témiscamingue pour des tournées », énumère-t-elle.

Dans ce cas-ci, la tournée « Abitibi-Témiscamingue Indie » a été proposée par Tourisme Abitibi-Témiscamingue à l’Alliance et a permis d’accueillir, au début du mois de septembre, un membre de l’équipe de SmarterTravel, qui a parcouru presque l’entièreté de la région et ses attraits touristiques.

« Bien que le marché américain, dans le cadre du séjour, n’est pas un marché prioritaire, quand on se fait approcher avec un blogue de cette ampleur, on ne peut pas passer à côté de ça », ajoute Mme Lamarche.