Aiguebelle reçoit 3,7M $ pour améliorer ses routes

Québec octroie 3,7 M$ au Parc national d'Aiguebelle pour le surfaçage de la route reliant ses secteurs sud et nord, ainsi que pour l'ajout d'hébergements.

Avec les informations de Marc-Olivier ThibaultLe ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, et le président-directeur général de la Sépaq, John MacKay, en ont fait l'annonce lundi après-midi.Les travaux de surfaçage des routes 1 et 14 d'une distance de 26 kilomètres devraient améliorer la fluidité et la sécurité dans le Parc.Une dizaine d'espaces spécifiquement destinés aux véhicules de type VR seront aussi aménagés dans le secteur nord, à proximité du centre de services Taschereau.Par ailleurs, un investissement de 275 000 $ permettra l'aménagement et la construction de cinq prêt-à-camper dans le secteur Mont-Brun.« C'est le plus gros investissement qui a été fait depuis la création du parc, dans les années 80, affirme le ministre régional, Luc Blanchette. Il était temps. Je trouve que le fun parce qu'il y aura des emplacements pour des véhicules récréatifs et pour les tentes Abjévis. Et il y aura l'asphaltage. Il s'agit de trois projets en un. C'est un investissement majeur pour eux », soutient M. Blanchette.Les trois projets annoncés aujourd'hui seront réalisés à temps pour le début de la saison estivale 2018.