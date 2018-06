Air Creebec reliera Rouyn-Noranda et Montréal

Air Creebec compte mieux désservir la Baie-James et Rouyn-Noranda. Dès le 9 juillet, il sera possible de quitter la côte ontarienne de la Baie-James afin de se rendre à Montréal, en faisant des escales à Timmins et à Rouyn-Noranda.

Un texte de Piel Côté

À l'instar du service déjà offert à Val-d'Or, Rouyn-Noranda profitera d'une liaison directe d'Air Creebec pour rejoindre Montréal.

Le nouvel arrêt projeté dans la Capitale du cuivre proposera deux vols à destination de la métropole les jours de semaine ainsi qu'un vol par jour, les week-ends.

Le trajet entier reliera donc la communauté Attawapiskat à Montréal avec des escales à Timmins et Rouyn-Noranda. Le départ de Rouyn-Noranda constituera en fait le dernier escale d'un vol en partance de la Baie-James.

Pour Air Creebec, qui relie déjà le secteur ouest de la Nation crie à Val-d'Or et à Montréal, il était important d'offrir un service similaire aux communautés qui sont situées sur la rive est de la Baie-James

Air Creebec est là au départ pour servir les communautés cries, donc de rassembler l'Est et l'Ouest et faire communiquer tout ça ensemble. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait et là c'est fait. Lyne Comtois, coordonnatrice exécutive chez Air Creebec

Quant à elle, la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, avait vu venir cette nouvelle liaison, mais ça ne l'a pas empêchée de se réjouir.

« On tente d'améliorer la désserte et la venue de nouveaux acteurs au niveau du transport aérien, c'était souhaité, alors c'est une très bonne nouvelle », dit-elle.

La CCIRN est exaspérée par Air Canada

De son côté, la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda estime que le service d'Air Canada ne correspondait pas aux attentes.

« Plusieurs personnes d'affaires étaient mécontentes du service et du prix, mais il y a eu aussi beaucoup de retards de vols de la part d'Air Canada », commente l'administrateur de la Chambre, Guy Veillet.

Air Canada réagit

Les vols aller-retours Rouyn-Noranda-Montréal coûteront environ 435 $ par siège. Air Canada, jusqu'au 9 juillet, vendait ses sièges la semaine à environ 750 $, mais l'entreprise a déjà réagi, puisque le 9 juillet, il sera possible de faire l'aller-retour à 403 $.