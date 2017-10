Alexandre Chenier remercié par Les Forestiers

Les Forestiers d'Amos ont congédié leur entraîneur-chef, Alexandre Chénier.

Les Amossois connaissent un début de saison très difficile et occupent le dernier rang du classement général sur 15 équipes avec deux victoires en 16 matchs.

L'actuel vice-président hockey des Forestiers, Stéphane Madore, occupera le poste d'entraîneur-chef des Forestiers, pour le reste de la présente saison.

Stéphane Madore a déjà porté les couleurs des Forestiers en 1990-1991.

Il a joué quatre saisons dans la LHJMQ et six campagnes dans les rangs professionnels, dont la Ligue américaine et la Ligue de la Côte-Est.