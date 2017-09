ALS Géochimie crée 20 emplois à Lebel-sur-Quévillon

ALS division Géochimie s'implante à Lebel-sur-Quévillon et amène 20 emplois qui seront créés par l'ouverture d'une salle de préparation des échantillons dans l'ancien garage municipal.

Avec les informations d’Émélie Rivard-Boudreau

Du personnel administratif et des journaliers seront notamment embauchés.Lors de l'annonce faite lundi matin, le directeur de l'Est du Canada chez ALS Géochimie, Marc Bouthilier, a expliqué pourquoi son entreprise a choisi cette municipalité.« C'est qu'il y a beaucoup d'activités présentement d'exploration minière, entre autres. Le plus actif est Osisko, avec le projet du lac Windfall. Osisko est un de nos grands clients depuis des années. Donc [on s’installe ici] de façon à pouvoir les servir du mieux qu'on peut, avec le nombre d'échantillons qu'Osisko générait, il y avait un flot d'échantillon qui allaient à beaucoup d'endroits », soutient M. Bouthillier.L'entreprise a signé un bail de deux ans avec la municipalité pour louer le bâtiment.

À Lebel-sur-Quévillon pour rester?Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Alain Poirier, a bon espoir de voir ALS rester chez lui pour une plus longue durée.« On a débuté comme ça parce qu'on veut voir le marché. Moi, je suis persuadé que ça va être plus long avec tous les projets miniers qu'il y a autour. Lebel-sur-Quévillon, c'est centralisé dans le Nord du Québec. Maintenant, pour aller chercher des clients à Matagami, on vient de couper énormément les distances routières, pour venir faire des tests laboratoires, plutôt que d'aller à Val-d'Or. Donc je pense qu'il y a plusieurs éléments favorables à l'implantation d'ALS à plus long terme », estime le maire, Alain Poirier.Les opérations de la salle de préparation d'échantillon d'ALS devraient débuter vers la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre.La compagnie n'a pas voulu dévoiler combien elle a investi dans le projet.