Amos adhère à un programme de recyclage de vieux frigos

Les citoyens d'Amos sont désormais assurés que leurs appareils frigorifiques ménagers en fin de vie seront recyclés gratuitement.

La Ville d'Amos adhère au programme Frigoresponsable de récupération de vieux réfrigérateurs.

Ce programme permet de recycler 96 % des réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs et d'assurer la destruction de 99.99 % des gaz contenus dans les mousses isolantes et le système de refroidissement.

La Ville d'Amos souhaite ainsi contribuer à la protection de l'environnement, explique le directeur du Service de l'environnement et services techniques, Régis Fortin.

« C'est juste de s'assurer que ces appareils-là, de un, les agents qui sont nocifs pour l'environnement soient pris en charge, mais aussi que tout ce qui est dans ces appareils est recyclé de façon adéquate, entre autres les composantes qui sont plus en plastique. Quand on fait affaire juste avec un recycleur de métal, oui ce recycleur-là prend en charge les métaux de l'appareil, mais le volet plastique, des fois prend une filière peut être d'enfouissement, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable », dit-il.

La ville, le gain qu'elle a dans ce programme-là, c'est qu'elle s'assure que toutes les composantes qu'il y a dans ces appareils-là soient recyclées. Régis Fortin

Les municipalités qui ont signé des ententes avec l'écocentre d'Amos ont aussi accès au programme.

Les citoyens d'Amos peuvent donc maintenant se départir gratuitement de leurs appareils en les apportant à l'écocentre.