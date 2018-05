Amos remettra à neuf une canalisation presque centenaire

La Ville d'Amos a octroyé un contrat de 7,1 millions de dollars à Galarneau Entreprise, dans le cadre d'une séance extraordinaire tenue lundi, pour la réfection d'infrastructures sur la 1re avenue.

Avec les informations de Lise Millette

Le maire Sébastien D'Astous affirme qu'il s'agit d'un projet de réfection qui figurait au plan d'intervention des infrastructures.

« Les canalisations ont près de 100 ans. C'est un gros projet, d'une ampleur importante pour ce qui est des travaux, mais aussi d'un point de vue monétaire. Il s'agit d'une première phase qui va de la sortie du pont, au centre-ville, jusqu'à la Caisse Desjardins », dit le maire.

Le projet devrait durer environ quatre mois et démarrera aussitôt que possible.

Dans les prochaines semaines, les citoyens d'Amos subiront les entraves causées par de nombreux travaux. Outre les projets de réfections de la Ville, le ministère des Transports mettra aussi des chantiers en branle.

« On demandera aux gens d'être vigilants, patients et de faire preuve de prudence. Il faudra s'assurer que chacun des projets pourra s'arrimer et que ce soit sécuritaire pour notre population », a ajouté le maire D'Astous.