Anesthésie : Les élus du Témiscamingue veulent des explications du PDG du CISSS-AT

Les élus du Témiscamingue dénoncent le manque de communication du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.

Avec les informations de Tanya Neveu

Il reproche au président directeur général (PDG) du CISSS-AT, Yves Desjardins, de ne pas les avoir avisés lors de la plus récente rupture de services en anesthésie à l'hôpital de Ville-Marie, alors qu'il s'était engagé à le faire.Lors du conseil des maires mercredi soir, les élus ont décidé d'interpeller Yves Desjardins dans une lettre qui lui sera envoyée sous peu.Les élus s'inquiètent de l'avenir des services hospitaliers au Témiscamingue.La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, estime que la façon d'informer les gens sur les ruptures de services est questionnable.

Au Témiscamingue, la couverture Internet n'est peut-être pas adéquate partout pour avoir cette information-là. Donc, on souhaitait que nous, élus, soyons interpellés et avertis à toute les fois qu'il y a une rupture de services, ce qui n'a pas été fait la dernière fois. Claire Bolduc

Les élus ont, à tour de rôle, soulevé leurs inquiétudes sur l'avenir des services en santé au Témiscamingue.« Clairement, à la séance de ce soir, les gens ont demandé qu'on interpelle directement le président du CISSS pour lui manifester notre insatisfaction dans les processus et notre inquiétude par rapport à la vision des services et la desserte en soins de santé pour le Témiscamingue », rajoute Claire Bolduc.Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue n'a pas voulu nous accorder d'entrevue.Par courriel on nous a répondu que le CISSS poursuit son travail afin de combler tous les quarts de garde.L'hôpital de Ville-Marie a subi deux ruptures de services en anesthésie depuis le début du mois de janvier.