Arrestation d'un suspect en lien avec deux vols qualifiés dans le Vieux-Noranda

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un homme de 28 ans dans la nuit de jeudi à vendredi à la suite de deux vols qualifiés commis dans le quartier du Vieux-Noranda.

Vers 20 h, les policiers ont été appelés dans un établissement de la rue Carter.

« Un homme s'est présenté et a quitté avec de l'alcool en menaçant le commis d'une arme à feu, précise le porte-parole de la SQ, Stéphane Tremblay. Le commis n'a pas été blessé heureusement. Les policiers hier soir s'affairaient à recueillir les indices, on avait des techniciens en identité judiciaire et les enquêteurs au dossier. Un peu plus tard dans la nuit, vendredi matin vers 4 h 40, on reçoit un deuxième appel pour un deuxième événement, un deuxième vol qualifié dans un restaurant de la 9e Rue à Rouyn-Noranda », poursuit le policier, indiquant que lors de ce deuxième délit, le suspect était armé d'un marteau et d'une barre à clous et exigeait de la nourriture.

Il devrait comparaître au Palais de justice de Rouyn-Noranda pour faire face à des accusations de vol qualifié, de menace et bris de condition.