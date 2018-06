Arrêté pour avoir roulé à 185 km/h

Peu après 5h, un automobiliste a été intercepté sur la route 397, dans le secteur de la Montée Béland, alors qu'il circulait à 185 km/h dans une zone de 90.

Il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années de Val-d'Or.

Il écope d'une amende de 1 748 $ et de 18 points d'inaptitude.

Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Jean-Raphaël Drolet, appelle à la prudence.

« Le véhicule a été remorqué et le permis de l'automobiliste a été suspendu pour 30 jours, dit-il. On profite de l'occasion pour faire un appel à la vigilance et de respecter les limites de vitesse. »

La Sûreté du Québec souligne que les policiers accentuent leur présence sur le réseau routier avec des opérations de vitesse afin d'assurer la sécurité sur les routes.