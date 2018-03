Artistes locaux et internationaux se côtoient au 14e Festival des guitares du monde

Le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue propose des rencontres avec des artistes locaux et internationaux pour sa 14e édition. Valerie June, Mia Dyson, Edmar Castañeda, Philippe B et Lubik seront entre autres de la partie.

Cette édition se déroulera du 26 mai au 2 juin et offrira 19 spectacles principaux en salle. Une soixantaine d'autres prestations et activités sont prévues pour cette semaine de festivités.

Déjà annoncée en début d'année, la présence de Joe Satriani a mérité un record de vente de billets pour le festival. En 40 minutes, il s'étaient tous envolés, forçant l'organisation à ajouter une supplémentaire. Les fans de Satriani et du G3 pourront le voir sur la scène du Centre des congrès les 26 et 27 mai.

Toujours dans la veine rock, le festival accueillera Jack Broadbent, identifié comme l'un des meilleurs joueurs de slide guitar au monde. En spectacle de clôture, celui qu'on surnomme « l'as du pedal steel », Robert Randolph, sera accompagné de son Family Band.

Présence féminine

Les amateurs de blues et de gospel seront comblés par la venue de Ruthie Foster, dont la voix a été comparée à celles d'Aretha Franklin et Ella Fitzgerald. Également de la programmation, la guitariste Mia Dyson, qui fait partie du palmarès des 25 meilleurs guitaristes Australiens de tous les temps, a été rendue célèbre notamment grâce au coup de main de la chanteuse P!nk.

La chanteuse et multi-instrumentiste Valerie June viendra quant à elle présenter sa musique qui mélange folk, country et gospel. La canadienne Lindsay Ell, qui a joué aux côtés de certaines des plus grandes stars du country, dont Keith Urban et Brad Paisley, promet d'être une belle découverte pour les fans du genre.

Pour conclure cette portion tout en féminité de la programmation, on retrouve à nouveau les musiciennes et chanteuses Christine Tassan et Les Imposteures, qui sont parmi les rares femmes à s'adonner au jazz manouche.

Francophonie

Du côté des artistes francophones, on retrouve le Rouynorandien Philippe B, de retour après sa présence remarquée au 10e anniversaire. Il y présentera cette fois un spectacle monté spécialement pour le FGMAT : Philippe B & The Alphabet, où il sera accompagné d'un grand orchestre. Le groupe Lubik, originaire de La Sarre, sera également de la soirée franco le vendredi 25 mai.

Cherry Chérie, Elliot Maginot, Thierry Bégin-L. et Daran sont également des artistes francophones qui composent la programmation.