Au Salon régional camping, loisirs, chasse et pêche pour attirer de nouveaux clients

Une soixantaine d'exposants du Québec et de l'Ontario ont pris part au 28e Salon régional camping, loisirs, chasse et pêche qui s'est tenu cette fin de semaine aux arénas Jacques-Laperrière et Réjean-Houle de Rouyn-Noranda.

Des entreprises spécialisées dans la vente de matériels de chasse et de pêche, de quad et de VTT, de bateaux et des pourvoyeurs ont courtisé les visiteurs durant trois jours.

C'est le cas de Karine Dion, propriétaire de La pourvoirie du lac Tessier de La Tuc qui participe pour la première fois au salon.

Elle affirme que plusieurs de ses clients sont de l'Abitibi-Témiscamingue.

« Ici il y a beaucoup de pêche au doré, nous autres peut être la chasse à l'ours qui est un forfait qu'on offre et qui est beaucoup en demande [...] On a quand même 200 à 250 clients chaque été [de l'Abitibi-Témiscamingue], c'est quand même 50 % [de nos clients] qui viennent de la région », dit-elle.

L'Association moto tourisme de Rouyn-Noranda participe également pour la première fois à l'événement.

Le président Martin Villeneuve dit que le salon est l'endroit où il faut être présent pour se faire connaître.

La visibilité que ça offre. [La moto] c'est un loisir, il faut le faire connaître. Nous sommes une vieille association puis c'est pour faire rajeunir [notre clientèle]. Martin Villeneuve

La coordonnatrice de l'événement, Nicole Massé, dit que les organisateurs tentent chaque année d'amener des nouveautés pour attirer plus de visiteurs.

C'est ce qui fait d'ailleurs la particularité du salon qui intéresse des entreprises de la région et de l'extérieur également.« C'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui sont moins vus, ça leur donne une chance de se faire connaître en venant ici, dit-elle. Il y a certains exposants qui viennent de l'extérieur, ils peuvent ensuite vendre leurs produits en ligne puis même des fois, ils trouvent des points de dépôt pour vendre leurs produits en région. C'est avantageux pour tout le monde. »