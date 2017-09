Autobus Maheux reçoit une aide 435 000 $ pour maintenir ses parcours interurbains

Québec octroie une aide financière de plus de 435 000$ à la compagnie Autobus Maheux. Ce soutien financier du gouvernement devrait permettre le maintien de six trajets interurbains par autobus.

Un texte de Jocelyn Corbeil

Les trajets touchés par cette mesure sont ceux entre Amos et Rivière-Héva, Amos et Val-d'Or, Chibougamau et Val-d'Or, La Sarre et Rouyn-Noranda, North Bay, en Ontario, et Rouyn-Noranda ainsi qu'entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or.L'aide a été accordée pour une période de 12 mois, ce qui permettra de maintenir les parcours jusqu'au 31 mars 2018.

Solutions pour l’avenirLe président d'Autobus Maheux, Pierre Maheux, affirme travailler sur des solutions à long terme avec les divers intervenants de la région pour rentabiliser ces lignes.« Des travaux sont entamés, des sensibilisations sont faites et on va continuer à travailler pour avoir au moins une solution à moyen terme qui va nous permettre de faire les deux ou trois prochaines années et une solution à plus long terme pour qu'il y ait un financement récurrent de prévu comme dans tous les services de transport en commun », explique M. Maheux.Par ailleurs, l'avenir du parcours de la ligne Amos-Matagami demeure toujours incertain. Des discussions se poursuivent avec les élus pour trouver des solutions.