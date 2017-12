Baisse d'achalandage de 20 % pour le Mont-Vidéo pendant les fêtes

Le temps froid des derniers jours affecte les stations de ski de l'Abitibi-Témiscamingue.

Un texte de Thomas Deshaies et d'Émélie Rivard-Boudreau

Le Mont-Vidéo de Barraute vit un début de saison difficile, indique la directrice générale, Linda Poulin.

Ça fait mal au Mont-Vidéo. Linda Poulin, directrice générale Mont-Vidéo

« C'est sûr que c'est désolant en période du temps des fêtes comme ça. J'ai regardé les chiffres, puis au moment où on se parle, on est à 20 % de diminution comparativement à l'année dernière. Je parle de la période des fêtes », indique-t-elle.

Linda Poulin mise aussi sur les prochains jours pour améliorer le bilan de la saison des fêtes. « On est ouvert jusqu'au 8 janvier tous les jours. Je demeure optimiste. Je me dis que Dame nature, à un moment donné, va se faire plus gentille », espère-t-elle.

Linda Poulin compte aussi sur les nouvelles activités offertes au Mont-Vidéo pour attirer la clientèle, notamment la journée d'inauguration de l'escalade de glace le samedi 30 décembre.

Baisse au Mont Kanasuta

Le directeur général du Centre plein air du Mont Kanasuta, Alain Vanier, constate lui aussi que la température a un impact sur le nombre de skieurs. Il a toutefois espoir que le retour à des températures moins extrêmes, dans les prochains jours, convaincra les skieurs à s'adonner à leur sport.

Les directeurs du Mont Kanasuta et du Mont-Vidéo invitent les skieurs à s'habiller chaudement pour fréquenter leurs stations.

Ajustement des heures d'ouverture

Le froid a par ailleurs, forcé les deux stations de ski de la région à ajuster leurs heures d'ouverture.

Mercredi, le Mont-Vidéo de Barraute a ouvert ses portes seulement de midi à 18 h. Le Centre plein air Mont Kanasuta, de Rouyn-Noranda a aussi retardé son ouverture à 11 h.

À Val-d'Or, la pente de ski alpin a été fermée pour la journée.