Beaudry et Mont-Brun perdent leurs caisses Desjardins

La caisse Desjardins de Rouyn-Noranda a décidé de fermer les comptoirs de Beaudry et de Mont-Brun à partir du 6 octobre prochain.

L'institution financière dit s'adapter aux nouvelles tendances des consommateurs qui se tournent davantage vers internet ou qui utilisent les guichets automatiques.

Le directeur général des caisses Desjardins de Rouyn-Noranda, Jean-Claude Loranger, estime que les deux points de service n'avaient pas un achalandage suffisant pour justifier leur existence.« Au conseil d'administration, on a fait l'analyse et, en 2018, on va devoir réinvestir à nouveau dans l'automatisation, modernisation des guichets automatiques et introduction de l'imagerie au niveau des dépôts, tant au comptoir qu'au guichet automatique », explique-t-il.

On devait prendre une décision par rapport à ça, et les centres de services au niveau de Mont-Brun et de Beaudry n'ont pas la masse critique suffisante pour être en mesure de digérer ces installations-là ou cette modernisation-là. Jean-Claude Loranger

Des rencontres publiques se tiendront le 13 septembre à Mont-Brun et le 14 septembre à Beaudry afin de faciliter la fermeture des deux centres de services.