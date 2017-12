Budget de Rouyn-Noranda: légère hausse du compte de taxes

Le compte de taxes des citoyens de Rouyn-Noranda augmentera de 1,3 % l'an prochain, soit l'équivalent d'une augmentation de 32$ par résidence unifamiliale.

Avec les informations d'Émilie Parent-Bouchard

C'est ce qui est prévu dans le budget de 77 millions de dollars adopté hier soir par le conseil municipal.

Cette augmentation est inférieure à l'inflation, en raison de l'accroissement de la richesse foncière sur le territoire de la municipalité, explique Hélène Piuze, la trésorière et directrice des services administratifs de la Ville de Rouyn-Noranda. « Malgré une augmentation des dépenses de 4% via de nouveaux projets et l'augmentation normale des services, on arrive à maintenir un niveau d'augmentation pour l'unifamilial en bas de 1,5%, ce qui est une bonne nouvelle. C'est l'augmentation de la richesse foncière qui nous a permis d'atteindre cet objectif-là et on va être en mesure de réaliser les projets qui sont souhaités. On a eu de la création de richesse foncière au niveau de nouvelles unités et en plus on a des unités commerciales qui se sont ajoutées à notre parc immobilier. Donc, si vous voulez, on a plus de payeurs. »

Il s'agit d'un premier exercice budgétaire pour la nouvelle administration municipale élue le 5 novembre dernier. La mairesse Diane Dallaire le qualifie de « réaliste » et de « responsable » :

« Ce qu'on veut vraiment, c'est un budget qui va améliorer le service et la qualité de vie de nos citoyens. C'est sûr qu'il y a des besoins qui sont grandissants. Alors il est difficile de demeurer au même taux de taxation, mais l'augmentation, somme toute, n'est pas trop élevée, je crois », a mentionné Mme Dallaire.

Le budget prévoit près de 12 millions $ pour les travaux de voirie, du réseau d'aqueduc et d'égoûts et pour l'entretien des infrastructures routières.

On prévoit notamment poursuivre les travaux pour réaliser le lien cyclable sur l'avenue Marie-Victorin entre la piste cyclable du lac Osisko et la piste cyclable que doit réaliser le ministère des Transports en marge de la voie de contournement.