C'est l'Hiver en fête à Val-d'Or

Le 18e Hiver en fête de Val-d'Or a lieu cette fin de semaine à la Cité de l'Or. La fête est placée sous le signe de la continuité puisque les activités classiques reviennent encore une fois cette année.

Il y aura les traineaux à chien, carriole à chevaux, tours de poneys, la pêche à la truite et l'escalade entre autres.

Environ 6 000 personnes sont attendues à l'événement, explique le coordonnateur Luc Lavoie.

« C'est le seul festival hivernal à Val-d'Or. Je pense que les gens l'attendent, l'apprécient. C'est l'occasion de jouer dehors, profiter de l'hiver. Je pense que les citoyens ont hâte de pouvoir fêter et profiter de l'hiver en tant que tel, dit-il. On est très centrés sur la famille, on souhaite toucher tout le monde. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités qui ciblent les enfants, mais on essaie de toucher toute la famille. »

Cette année encore, Hiver en fête de Val-d'Or s'associe au Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue pour organiser un spectacle samedi soir avec Didier Lambert et Francis Papineau.