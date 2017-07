Canuel 18e à La Course de Marseille

La cycliste québécoise Karol-Ann Canuel s'est classée 18e à la deuxième étape de La Course, samedi à Marseille.

La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Orica-Scott) a gagné la poursuite de 22,5 km avec un temps de 33 min 52 s. Elle a devancé une coéquipière de Canuel chez Boels-Dolmans, la Britannique Elizabeth Deignan, et l’Italienne Elisa Longo Borghini (Wiggle High5).

Canuel, originaire d’Amos, a croisé le fil d’arrivée avec un retard de 5:44, dans un peloton qui comprenait une autre Canadienne, Leah Kirchmann.

« C'était un événement un peu spécial. Nous partions avec les temps renversés de la course de jeudi. J’ai pédalé le plus rapidement possible et c'est la tactique que tout le monde a utilisée. C'était un peu bizarre comme course et je ne sais pas si le format était vraiment intéressant, a reconnu Canuel.

« Ce n’était pas un contre-la-montre inversé, parce qu'on pouvait dépasser. Toutefois, c'était trop court pour vraiment avoir du changement dans le classement. »