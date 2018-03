Catherine Fournier souhaite voir les jeunes s'impliquer en politique

La plus jeune femme députée à l'Assemblée nationale a arrêté sa tournée en Abitibi-Témiscamingue. Catherine Fournier, députée au Parti québécois a été élue à 24 ans il y a un peu plus d'un an.

Elle a rencontré lundi des étudiants du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) dans la région.

Dans sa tournée à travers le Québec, Catherine Fournier souhaite inciter les jeunes à s'impliquer en politique.« Je montre à quel point la politique, ça a un impact concret sur notre vie de tous les jours même si on pense que c'est loin de nous. Les décisions qui sont prises tous les jours au parlement, elles ont un impact énorme sur notre avenir à nous et logiquement encore plus grand chez les jeunes que chez les personnes âgées. On ne peut pas dire qu'on se retire de ce pouvoir-là », estime-t-elle.Catherine Fournier est également l'auteure du livre L'audace d'agir, un ouvrage pour inciter les jeunes de la génération Y à prendre leur place dans la société afin qu'ils contribuent aux décisions qui les affecteront dans les années à venir.

Pour écouter l’entrevue complète, consultez notre audiofil.