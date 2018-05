Cayouche au Festival Western de Guigues

La famille est au coeur de la programmation du 37e Festival western de St-Bruno-de-Guigues. Les activités de l'événement ont été dévoilées vendredi soir à l'Éden Rouge.

Avec les informations de Tanya Neveu

La programmation musicale a aussi été dévoilée. Des artistes tels que Cayouche, Matt Lang et Tony La Sauce fouleront les planches lors de cette fin de semaine.

En nouveauté, une école de rodéo sera offerte aux enfants pour la première fois.

« On s'est tourné vraiment sur le volet relève, justement pour assurer la relève dans le monde équestre et dans ce sport qui est de plus en plus apprécié. En journée, le vendredi et le samedi, nous allons avoir des cowboys qui vont venir montrer aux jeunes différentes techniques en lien avec le rodéo, que ce soit de tourner un lasso, monter un veau ou un cheval », explique la coordonnatrice de l'événement, Sonia Bélanger.

Moyennant un supplément, 200 places spéciales comprenant plus de commodités seront aussi réservées aux festivaliers qui souhaitent plus de confort.

Le festival western, qui a comme slogan « Guigues a soif de rodéo », se tiendra du 7 au 12 août prochain.

La programmation complète est disponible au festivalwesterndeguigues.com