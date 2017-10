Centres sportifs : le Mudra s'ajoute à l'offre de Rouyn-Noranda

Les centres sportifs se multiplient à Rouyn-Noranda depuis les dernières années et le nouveau venu, le Mudra espace sportif, s'ajoute à une offre diversifiée dans la capitale du cuivre.

Un texte de Marc-Olivier Thibault

Alors que certains proposent des services traditionnels de conditionnement physique, d'autres suggèrent le yoga chaud, le CrossFit ou la pratique d'un sport spécifique.

Le Mudra, qui vient toujours d'ouvrir ses portes sur l'avenue Principale à Rouyn-Noranda, a nécessité un investissement de 600 000 dollars. L'endroit offre un espace sportif, mais aussi une zone café où les gens peuvent se réunir, travailler et étudier.

On est tellement positif sur notre recette et sur les gens qui viennent et ce que ça peut apporter qu'on reste confiant et positif là-dedans. Ève Blais-Cloutier, copropriétaire du Mudra

Une offre grandissante

Le copropriétaire du Momentum de Rouyn-Noranda, Christian Villeneuve, reconnaît que la multiplication des centres de sports a un impact sur son chiffre d'affaires.

Il est ravi que la population ait accès à plus d'opportunités de bouger et de faire du sport, mais il souligne que Rouyn-Noranda est un petit marché et que le « gâteau » est donc divisé en plusieurs parties.

Le propriétaire du Cardio Forme Rouyn-Noranda, Ghislain Séjourné, a dû lui aussi adapter ses services.

Par contre il ne parle pas de compétition mais de complémentarité. « Je ne vois personne comme mon compétiteur. Parce que si t'es pas heureux chez nous, tu vas aller ailleurs. J'ai pas le monopole de ton bonheur. Mais si je fais un bon programme à toi, tu réalises des objectifs personnels, une perte de poids. Après ça toi tu vas parler en bien de moi. »

On compte une dizaine de centres sportifs à Rouyn-Noranda.