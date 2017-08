Chantier majeur sur la rue Gatineau à Rouyn-Noranda

Les résidents de la rue Gatineau à Rouyn-Noranda doivent prendre leur mal en patience, alors que des travaux majeurs de réhabilitation des conduites sanitaires, de l'aqueduc et de la voirie sont réalisés sur une longueur de 600 mètres dans leur rue par la Ville.

Depuis la fenêtre de son salon, Isabelle Trottier peut voir une foreuse à l'oeuvre et trois pelles mécaniques fouillent le sol. La citoyenne avoue être incommodée par le bruit et par le fait qu'elle ne peut pas accéder à sa propriété en voiture, ce qui occasionne certains défis logistiques.

Creusage, forage, dynamitage

Elle appréhende aussi les dynamitages à venir, mais juge avoir été bien informée par la Ville.

« On est assez préoccupés parce que la maison a de l'âge, indique-t-elle. On est un petit peu en pente, c'est-à-dire qu'on sait que le garage est appuyé sur de la roche, mais pas la maison. Donc, c'est un peu préoccupant. Et il y a quand même un cap de roche qui va être dynamité qui est collé sur ma maison. [...] Il y a des gens qui sont venus me rencontrer, m'offrir de me prêter un détecteur de monoxyde de carbone parce que ça a l'air qu'il pourrait y avoir des émanations venant des tuyaux d'égout », poursuit-elle.

Isabelle Trottier se console cependant puisqu'elle devrait gagner quelques mètres de terrain à l'avant de sa résidence, comme tous ses voisins qui résident du même côté de la rue. Elle espère aussi que la circulation pourra être ralentie puisque la rue sera plus étroite en raison de l'avancement d'un trottoir.

Des travaux nécessaires

Les travaux de réhabilitation des conduites sanitaires, de l'aqueduc et de la voirie réalisés sur 600 mètres étaient nécessaires selon le directeur de l'ingénierie de la Ville. Le chantier a pris du retard, mais les travaux devraient se réaliser dans les délais prévus affirme Pierre Moses.

« Au début des travaux, on avait un autre chantier de réhabilitation de conduite qui traversait sous le chemin de fer et il y a eu un retard au niveau de ce chantier-là qui n'est pas encore complété, mais on a quand même commencé les travaux pour le chantier de la Gatineau. On a un peu de retard, mais l'objectif du projet est quand même de finir dans les temps, mais avec pas plus qu'un retard de deux semaines. »

Les travaux sont estimés à 2,2 millions de dollars.