Charles Bizimana subit son procès à Val-d'Or

Le vicaire de la paroisse de Val-d'Or, Charles Bizimana, a subi son procès jeudi au Palais de justice de Val-d'Or. Il est accusé de voie de fait simple, de séquestration et d'agression sexuelle.

Un texte de Thomas DeshaiesLa poursuite cherche à démontrer que Charles Bizimana a agressé sexuellement une femme âgée dans son appartement, le 7 mars 2016 à Val-d'Or. La plaignante a témoigné jeudi matin.Elle a raconté au tribunal avoir rencontré Charles Bizimana dans un établissement public le matin de l'agression. Ensemble, ils ont décidé de partager un taxi et une fois arrivés chez elle, la dame l'aurait invité à prendre un café dans son appartement.C'est alors qu'il aurait usé de force pour se rapprocher de la présumée victime, qui serait tombée au sol et se serait évanouie. La femme se serait réveillée avec l'accusé sur elle, qui l'embrassait et procédait à des attouchements.À de nombreuses reprises, la présumée victime aurait demandé à l'homme d'église de quitter les lieux, mais sans succès.L'identité de la plaignante est protégée, sous ordonnance du tribunal.Des gestes mal interprétés, selon l'accuséEn contre-interrogatoire, l'avocat de la défense a tenté de démontrer qu'il y aurait des contradictions entre le témoignage à la cour et les trois déclarations de la plaignante à la police. Charles Bizimana a quant à lui témoigné jeudi en après-midi.Il a réfuté avoir agressé sexuellement la dame et a expliqué qu'il avait voulu lui porter assistance. Ses gestes pour l'aider dans l'appartement auraient été mal interprétés par la présumée victime.Selon lui, la dame serait sentie attaquée en raison de sa couleur de peau.Rappelons qu'il a été relevé de ses fonctions, mais qu'il a toujours plaidé son innocence.Le procès devrait se terminer vendredi.