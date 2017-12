Chez Willie recevra une aide d'urgence de Québec

Le gouvernement du Québec va octroyer un financement d'urgence pour maintenir les services offerts par le centre de jour Chez Willie. La ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois et le ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley ont annoncé la nouvelle à la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Édith Cloutier, lundi matin.

Un texte de Thomas Deshaies

Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, qui administre le centre, déplore l'absence de soutien financier gouvernemental depuis septembre dernier.

Les ministres Lucie Charlebois et Geoffrey Kelley étaient de passage en Abitibi-Témiscamingue, notamment pour octroyer une aide financière au projet le Château de Marie-Ève de l'organisme La Piaule. Ils en ont profité pour visiter Chez Willie et s'engager à appuyer financièrement l'organisme sur une base temporaire.

La directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Édith Cloutier espère pouvoir recevoir les fonds rapidement. « On est sans ressource financière depuis le 30 septembre et on a déjà dû réduire certaines heures d'ouverture, explique-t-elle. Notre but, c'est de ramener cela à des heures qui répondent aux besoins », affirme-t-elle.

C'est l'hiver, il fait froid, je crois que Chez Willie est très pertinent à l'année, mais surtout en hiver. Édith Cloutier, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or

Le centre de jour Chez Willie offre un lieu de répit pour les personnes en situation d'itinérance. Édith Cloutier souligne que le centre agit en complémentarité avec les services offerts par La Piaule, notamment.

Le CISSS-AT évaluera les besoinsC'est le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) qui a été désigné par le gouvernement pour analyser les besoins financiers de l'organisme.

Le président-directeur général du CISSS-AT, Yves Desjardins, promet que cette évaluation sera effectuée le plus rapidement possible. « Dès ce matin (mardi), il y a des rencontres qui sont en train de se faire pour évaluer les sommes d'argent nécessaires, souligne-t-il. C'est important qu'on règle rapidement, du moins avant le temps des fêtes. »

Les montants ne seront pas puisés à même les fonds du CISSS-AT, précise toutefois M. Desjardins. « Ce n'est pas de l'argent qui vient de notre établissement, mais bien des sommes d'argent qui viendront directement du ministère, de notre gouvernement », explique-t-il.

À la recherche d'une solution à long terme

Le Centre d'amitié autochtone espère pouvoir obtenir un financement permanent. « On vient à bout de souffle, puisqu'à tous les trois mois ou à tous les six mois, il faut identifier du financement », souligne Édith Cloutier.

Le gouvernement priorise également un financement pluriannuel, mais n'était pas en mesure, de préciser la solution envisagée. « On comprend pour la stabilité, pour les employés, d'avoir un arrangement pluriannuel, c'est ça l'objectif, tranche le ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley. On a quelques enjeux qu'on devra régler. À quel point on va trouver le financement dans le ministère de Mme Charlebois, le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il y a certaines sommes disponibles également au Secrétariat des Affaires autochtones. »

Le CISSS-AT travaillera également dans le même sens. « On va travailler en collaboration avec les équipes de Chez Willie pour voir à quel endroit on peut trouver les ressources », mentionne Yves Desjardins.