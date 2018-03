Christine Moore à New York pour parler d'égalité des sexes

La députée néo-démocrate d'Abitibi-Témiscamingue, Christine Moore, participe actuellement à la Commission de la condition de la Femme des Nations Unies, à New York, aux États-Unis.

La porte-parole du NPD en matière de Ruralité assiste à une session de l'Union Interparlementaire portant sur les femmes et la ruralité.

Les discussions tournent autour d'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles en milieu rural.Par voie de communiqué, Christine Moore soutient que ONU-Femmes demande aux gouvernements de la planète de « franchir le pas » et de prendre des engagements concrets afin d'éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes d'ici 2030.