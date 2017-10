CISSS-AT : l'appareil d'imagerie par résonance magnétique demeurera mobile

L'appareil d'imagerie par résonance magnétique demeurera mobile et le service continuera d'être offert dans les hôpitaux d'Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) vient de confirmer par voie de communiqué.

Le 21 septembre dernier, le CISSS-AT avait annoncé que le service d'imagerie par résonance magnétique serait concentré à Amos.

Au cours des dernières années, le nombre d'examens d'IRM réalisés dans la région est passé de 2002 en 2004-2005 à 5360 en 2016-2017.

Le nombre d'examens demandés dans la région est de 25 % inférieur à ce qui pourrait être enregistré au moment où l'offre de service sera optimisée, souligne le CISSS-AT.