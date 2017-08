Citoyens recherchés pour donner leur avis sur l'activité minière

Les citoyens de la Vallée-de-l'Or sont invités à donner leur opinion sur l'activité minière dans le cadre de travaux de recherche menés par le Groupe de recherche appliquée sur les processus participatifs et collaboratifs (GRAPPC) du cégep Édouard-Montpetit en partenariat avec la MRC de la Vallée-de-l'Or.

À l'occasion de cette consultation, les citoyens devront entre autres déterminer les critères qui pourraient mener à exclure certains territoires de l'exploitation minière. Leurs recommandations seront ensuite partagées avec les décideurs de la région.

« Ce qu'on cherche, c'est d'identifier [quels] seraient les principes que la MRC pourrait utiliser pour déterminer quels territoires pourraient être incompatibles [avec l'exploitation minière], fait valoir la directrice du groupe de recherche et professeur en sciences politiques au cégep Édouard-Montpetit, Ariane Lafortune. C'est d'avoir cette réflexion-là pour aller chercher vraiment un point de vue des gens ordinaires de la MRC qui sont souvent peu consultés à ce niveau-là. »

À la recherche du point de vue de M. et Mme Tout-le-Monde

Le co-chercheur Pierre de Coninck ajoute que l'équipe est à la recherche de citoyens non partisans.

« M. et Mme Tout-le-Monde, dans la mesure où ils sont prêts à écouter, vont apprendre à discuter, à converser, plaide-t-il. Et dans cette phase d'autoformation, leur avis va changer. Ils vont changer de point de vue dans certains cas, ils vont mieux comprendre et vont surtout apprendre à respecter les points de vue des autres. »

La consultation était prévue mardi soir à Malartic alors que les citoyens de Val-d'Or et de Senneterre seront consultés mercredi et jeudi soir.