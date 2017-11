Claire Bolduc entre en fonction officiellement à la préfecture du Témiscamingue

La nouvelle préfète élue de la MRC de Témiscamingue a officiellement été assermentée ce matin, dans les locaux de la MRC.

Avec les informations de Tanya Neveu

Claire Bolduc devient la première femme à occuper le siège de préfet au Témiscamingue. Elle a obtenu 66% des voies aux élections municipales.

Elle succède à Arnaud Warolin qui effectué deux mandats comme préfet élu.

Devant les employés de la MRC, Claire Bolduc a lancé un message clair, celui de travailler en équipe.

« Il n'y a rien qui se fait tout seul. J'ai eu besoin de plein de gens pour l'élection. J'aurai besoin de tout le monde qui est à la MRC, de tous les citoyens et citoyennes du Témiscamingue pour remplir le mandat qui est le nôtre. On a une magnifique Planification Stratéqiue. Pour le mettre en oeuvre, on a besoin de tout le monde », affirme-t-elle.