Commission Viens : prendre conscience de l'ampleur des impacts de la colonisation

La psychologue Judith Morency, qui œuvre depuis plus de 25 ans avec les communautés autochtones a témoigné jeudi matin à la Commission Viens. Elle a notamment invité les allochtones à prendre conscience des impacts de la colonisation sur eux.

Un texte de Thomas Deshaies

Judith Morency a affirmé devant la Commission sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (CERP) que la colonisation n'avait pas seulement eu des répercussions négatives sur les autochtones, mais sur l'ensemble des citoyens.« La colonisation a non seulement privé les premières nations profondément, mais elle nous a blessé aussi nous, nous a blessé en nous privant de l'enrichissement formidable que les cultures des premières nations peuvent apporter. On en a été privé de cela. Cela a privé l'humanité au complet », a-t-elle déploré. Il faut que les allochtones en soit conscients, a-t-elle ajouté.Elle a aussi demandé à l'ensemble des intervenants des services publics d'adopter une approche culturellement sécurisante.

ÉducationIl y a un manque d'éducation, a-t-elle martelé, notamment sur l'ampleur des impacts des pensionnats sur les nouvelles générations.

Aujourd'hui, ce que l'on vit, nous affecte au niveau génétique, et il y a une manifestation de ces mêmes gênes dans les générations subséquentes. C'est un fait vérifiable dans le corps. Judith Morency

« La science aime beaucoup « vérifier » dans le corps. Puis quand on dit cela, il semble qu'on a dit la vérité, même si on le savait avant », a-t-elle souligné.Une meilleure éducation permettrait aux allochtones de mieux comprendre les problématique qui touchent aujourd'hui certaines communautés, selon Dre Morency. « On peut s'attendre à une constellation de manifestations en lien avec ces traumatismes, qui peuvent inclure l'abus de substance et tous les problèmes de dépendances », a-t-il mentionné.De nombreux citoyens commettent des microagressions, selon Dre Morency, notamment par manque d'éducation. « Il y en a une quantité et ça, c'est la colonisation en marche », a-t-elle déploré.RésilienceJudith Morency a également salué la résilience des Peuples autochtones. « Souvent je me suis fait la remarque, si c'était des non-autochtones qui étaient à leur place, ça ne se passerait pas comme cela. Tout en étant consciente que ça serait peut-être pire », a-t-elle affirmé.Le témoignage de Judith Morency qui a duré plusieurs heures a été salué par le commissaire Jacques Viens.