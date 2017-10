Commission Viens : présentation d'un régime de la DPJ adapté à la nation Atikamekw

L'avocate qui a contribué à la conception d'un régime particulier de protection de la jeunesse destiné aux enfants Atikamekw témoignait ce matin à la Commission d'enquête Écoute, réconciliation et progrès à Val-d'Or.

Avec les informations d'Émélie Rivard-Boudreau

Anne Fournier a contribué à concevoir, mais aussi à implanter le système d'intervention d'autorité Atikamekw qui est implanté depuis 2000.

Avec ce système, la nation atikamekw implique un plus grand nombre de personnes dans la communauté pour décider le sort d'un enfant qui doit être protégé.

Anne Fournier a affirmé que cette pratique avait grandement diminué le placement des enfants Attikameks hors de leur communauté.

Par contre, la nation attend toujours de signer une entente avec le gouvernement du Québec pour obtenir une plus grande autonomie en matière de protection de la jeunesse, indique l'avocate.

« Cette signature est attendue depuis fort longtemps. Tout est bouclé, c'est ce qu'on nous dit au ministère. L'entente elle est convenue, elle ne demande plus aucun ajustement, le texte de l'entente est formel, le décret pour son adoption a été préparé, le mémoire a été fait pour le Conseil des ministres, bref, c'est rendu dans l'appareil gouvernemental et on n'attend plus que la signature », résume Mme Fournier.

La journée s'est conclue avec le témoignage de la répondante des dossiers autochtones, langue anglaise et communautés culturelles du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Annie Vienney a parlé des ponts qu'elle créait entre le CISSS et les communautés autochtones, ainsi que de la sensibilisation qu'elle effectuait auprès du personnel de la santé dans la région.