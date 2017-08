Course à la direction du NPD : Christine Moore appuie Charlie Angus

La députée d'Abitibi-Témiscamingue, Christine Moore, donne son appui au candidat à la direction du NPD Charlie Angus. Elle affirme que les deux députés partagent les mêmes valeurs progressistes qui unissent le Québec et le Canada.

Charlie Angus est député de la circonscription ontarienne de Timmins—Baie James, voisine de celle de Christine Moore.

Trois autres candidats sont dans la course à la direction du NPD : Guy Caron, Niki Ashton et Jagmeet Singh. Celui-ci, qui a été le dernier à se lancer dans la course à la direction, devance ses trois rivaux pour les dons recueillis partout au pays.

Selon les données d'Élections Canada, le député ontarien a amassé plus de 350 000 dollars entre le 1er avril et le 30 juin.

Qui est Charlie Angus?

Homme politique, musicien et auteur, Charlie Angus a aussi été président du caucus national du NPD. Au cours de sa carrière, Charlie Angus a entre autres défendu la cause des droits autochtones et l'établissement d'une stratégie nationale sur les soins palliatifs.

Fervent catholique, il avait été rabroué par le prêtre de sa paroisse pour avoir appuyé la légalisation du mariage gai.

Il a été tour à tour porte-parole du NPD pour le patrimoine, la culture et les questions numériques, porte-parole de l'opposition officielle pour l'éthique, l'accès à l'information et la protection de la vie privée ainsi que pour le droit d'auteur et les questions numériques.

Il est actuellement porte-parole du NPD en matière d'affaires autochtones.