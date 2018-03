Courses d'accélération de motoneiges à Barraute

Le Mont-Vidéo de Barraute accueille samedi pour la cinquième année des courses d'accélération de motoneiges en montagne.

L'activité est organisée en collaboration avec l'association les Courses d'accélération de motoneiges de Barraute.

Cette année, plus d'une centaine de participants de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Ontario prennent part à l'événement, qui attire près de 3000 spectateurs.

« Premièrement on est les seuls qui offrent ça en montagne, et côté participants, on a commencé la première année [avec] environ 45 motoneiges, et ça fait deux ans qu'on a plus de 100 [coureurs] donc, ça a augmenté depuis deux ans et on commence à avoir des [participants] qui viennent de loin », explique le président des Courses d'accélération de motoneiges de Barraute, Danik Poulin.

C'est le plus important événement pour le Mont-Vidéo de Barraute qui génère des retombées de 30 000 $ en moyenne.