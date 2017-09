Création d'une nouvelle école sans classe à Rouyn-Noranda

Une nouvelle école a été officiellement créée par la Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN). Lors de la dernière séance des commissaires, elle a fait de son centre administratif de la Rue des Oblats, une nouvelle école.

Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

Même si les locaux du centre administratif servent déjà pour donner des cours, l'endroit ne va pas se transformer en établissement scolaire standard.

La création d'une école donne accès à des subventions que la CSRN pourra utiliser pour financer ses nouvelles classes alternatives au Centre Élizabeth-Bruyère.

C'est là que seront données les cours, précise le président de la CSRN, Daniel Camden.

« Le Centre Élizabeth-Bruyère est un centre d'éducation pour adulte, donc on ne peut pas recevoir de financement pour des classes primaires et secondaires dans un centre pour adulte. Donc fallait trouver une solution pour avoir le financement de nos enseignants et une des solutions retenues c'était de créer une nouvelle école, une nouvelle entité à la Commission scolaire au centre administratif, qui va accueillir les élèves, mais qui va dispenser ses cours Centre Élizabeth-Bruyère », explique-t-il.

Cette subvention couvrira les salaires de deux enseignants et des spécialistes rattachés aux services de classes alternatives.