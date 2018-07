De la pluie et de la boue au Challenge Dagenais de Palmarolle

Près de 150 courageux ont bravé la pluie afin de participer au 2e Challenge Dagenais de Palmarolle en Abitibi-Ouest. Il s'agit d'une épreuve de course à pied sur 5 km et sa particularité est la trentaine d'obstacles que doivent franchir les participants.

Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

Les participants à la course doivent entre autres chevaucher des balles de foin ou encore escalader de petits murs.

France Lemoine et ses amies participent à l'événement surtout pour le plaisir de bouger.

Un trip! D'habitude on fait un 5 ou 10 kilomètres, mais là on voulait un challenge de dire qu'on joue dans la bouette, dit-elle.

Plusieurs entreprises de l'Abitibi-Ouest ont prêté main-forte au comité organisateur dans la conception des obstacles.

Les coureurs en auront pour leur argent, surtout au dernier obstacle, précise l'organisatrice de l'événement et mairesse de Palmarolle, Louisa Gobeil.

Une grosse structure, il faut faire un peu le singe et que tu t'accroches. Ça part à 7 pieds et ça fini à 4 pieds et en dessous, il y a un trou de bouette, alors si tu lâches, tu tombes dans l'eau c'est certain, dit-elle.

Après 50 minutes d'action, les premiers à franchir la ligne d'arrivée sont Kayla Beaulieu et son frère Nicolas de La Sarre. Ils ont bien aimé leur expérience.

L'organisation confirme que l'événement sera de retour l'an prochain.