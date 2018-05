De nouveaux prêts-à-camper au parc national d'Aiguebelle

Le Parc national d'Aiguebelle annonce que de nouveaux prêts-à-camper seront à la disposition de ses visiteurs cet été.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Dès le 20 juillet prochain, le camping Abijévis offrira cinq nouveaux emplacements de prêt-à-camper Étoile.

Ceux-ci viendront s'ajouter aux huit prêts à camper traditionnels qui sont déjà en place au camping Ojibway du secteur Taschereau, dans la partie nord du Parc.

« Le modèle est un petit peu différent, plus spacieux que ceux qui sont déjà existants. On peut accueillir jusqu'à six adultes, donc c'est très intéressant, il y a trois lits doubles dedans. On est très enthousiaste d'être dans les premiers parcs nationaux qui vont pouvoir offrir ce produit-là à leur clientèle », indique France Simard, directrice générale du Parc national d'Aiguebelle.

Le Parc d'Aiguebelle a également conclu un partenariat avec le Festival des guitares du monde. Le guitariste Marcelo Martinez offrira un concert intime au parc national d'Aiguebelle, le samedi 2 juin.