De nouveaux sentiers pédestres où les chiens sont les bienvenus

Depuis janvier, deux citoyens de Rouyn-Noranda, Suzanne Roy et son conjoint Guillaume Mongrain, ont travaillé à la réalisation de 7 km de sentiers pédestres à proximité du lac Dufault, un lieu où les chiens seront autorisés et libres de profiter de grands espaces.

Un texte de Lise Millette

L'objectif était de permettre aux adeptes de randonnées d'avoir un lieu où profiter de la nature avec leur animal de compagnie.

Suzanne Roy précise que de tels sentiers répondent à un besoin qu'un parc canin ne peut pas combler.

Pour le couple, avoir accès à un petit coin de nature près de Rouyn-Noranda vient répondre à un besoin et corriger du même coup certains irritants souvent exprimés par les promeneurs qui n'apprécient pas la présence des chiens.

Avant de délimiter les différents sentiers, Suzanne Roy affirme avoir pris soin de vérifier si les lieux étaient déjà fréquentés.

On s'est assuré de ne pas déranger personne donc on a fait certaines vérifications. À part quelques cueilleurs de bleuets qui connaissent l'endroit, on s'est rendu compte que c'était relativement disponible.

Suzanne Roy