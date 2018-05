De nouvelles résidences étudiantes à Val-d'Or d'ici l'automne 2019

Trois nouveaux immeubles abritant chacun 15 logements destinés aux étudiants doivent être construits à Val-d'Or d'ici l'automne 2019.

Avec les informations d'Émilie Parent-Bouchard

Ces nouvelles places en résidences étudiantes viendront s'ajouter aux 60 places actuellement mises à la disposition des étudiants de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois.

Il s'agit de la suite logique de l'agrandissement du Centre de formation professionnelle de Val-d'Or.

Le projet de construction, évalué à 8 millions de dollars, vise d'ailleurs à répondre à un besoin criant, expliquent les partenaires du projet, qui rappellent du même souffle que Val-d'Or présente le plus faible taux d'inoccupation des logements de la région, avec 1,3 %.

Pénurie de main-d'oeuvre

Pour le président de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, Gaétan Gilbert, le projet pourra donc répondre en partie à la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit actuellement dans la région.

On remarque qu'il y a des élèves qui sont inscrits, qui sont acceptés à la formation et qui ne se présentent pas à la formation parce qu'ils ne trouvent pas de logement à Val-d'Or, et ce, tant à la formation professionnelle, au Cégep qu'à l'université. Vous comprendrez que ça réduit le nombre de finissants qu'on a dans nos cohortes, donc ça a un impact sur la main-d'oeuvre.

Gaétan Gilbert, président de la CSOB