Début des inscriptions aux activités sportives à Amos

Des organismes sportifs d'Amos se réunissent samedi au Complexe sportif Desjardins pour la Grande inscription printanière.

Les clubs de soccer mineur, de baseball mineur, de cyclisme et de tennis et de vélo de montagne seront présents à l'événement.

L'objectif est de faciliter aux citoyens l'inscription aux activités dans un seul endroit.

Un événement qui attire habituellement beaucoup de personnes, explique Ghislain Doyon, chef de division, secteur récréatif d'Amos.

Pour la Ville d'Amos, c'est une activité de soutien envers nos organismes. Gislain Doyon

« On fait aussi la promotion de cette activité-là, donc ça permet de soutenir nos organisations en leur offrant des facilités pour tenir leur période d'inscription, dit-il. On est justement dans ce mouvement-là d'encourager les citoyens à adopter de saines habitudes de vie, et le sport en fait partie. Donc, on encourage les citoyens à faire des activités sportives. »