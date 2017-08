Début des travaux pour la passerelle Ulrick-Chérubin

Les travaux de construction de la passerelle Ulrick Chérubin ont commencé à Amos ce jeudi : le maire d'Amos, Sébastien D'Astous, a donné la première pelletée de terre en matinée à l'agora naturelle.

Avec les informations d'Émélie Rivard-Boudreau

Sébastien D'Astous rappelle cependant que le financement est toujours en cours. Il précise que 111 000 dollars ont déjà été ramassés au sein de la communauté sur un objectif de 300 000 dollars. Le financement de la Ville d'Amos (750 000 dollars) et celui des deux autres paliers de gouvernement (350 000 dollars) complètent le budget total du projet, estimé à 1,4 million de dollars.

« On est allés chercher d'autres subventions qu'on ne considère pas au niveau du financement public, alors la campagne va bien, on a un beau plan de financement », précise-t-il.

Je suis très heureux du dénouement du projet. Ça fait deux ans et demi qu'on travaille fort pour avoir les autorisations, bâtir les plans, bâtir le projet, avoir l'acceptabilité sociale. C'est important pour nous que les gens embarquent dans le projet. Les gens sont là, les gens ont donné et ils vont donner encore, je ne suis pas inquiet. Sébastien D'Astous, maire d'Amos

Un projet qui tient à coeur au Festival H2O

La construction de la passerelle est aussi un projet important pour les Festival H2O. La coordonnatrice, Melanie Lecompte, explique d'ailleurs que le Festival s'implique financièrement pour sa réalisation.

« À H2O, on a trois thèmes : le sport, la famille et la musique. Le sport est très important pour nous, les saines habitudes de vie et la passerelle en fait partie, précise-t-elle. Financièrement, on a fait une demande de subvention à Développement économique Canada qui a été acceptée et on chapeaute un peu le projet, on s'occupe de tout ce qui est administratif. »

La passerelle Ulrick Chérubin, où l'on retrouvera une piste cyclable, sera fréquentable à l'année. Les travaux devraient être terminés le 16 novembre prochain.