Début des travaux sur la future rue Sévigny à Val-d'Or

Les travaux pour le développement de la nouvelle rue Sévigny ont commencé à Val-d'Or.

Un texte de Thomas Deshaies

Les élus ont adopté lundi un nouveau plan-projet, qui prévoit 13 nouveaux terrains plutôt que 11.

« Présentement, on est au niveau de la préparation du terrain. Ultimement, on ira en appel d'offres pour réaliser les installations des infrastructures et une fois que ces infrastructures seront en place, on pourra autoriser la construction des résidences », souligne le maire, Pierre Corbeil.

Val-d'Or souhaitait antérieurement modifier ses règles de lotissement pour y construire des petites maisons.

Les élus avaient toutefois fait marche arrière pour éviter d'enclencher un référendum qui était réclamé par des citoyens. Un nouveau plan-projet se devait donc d'être adopté lors d'une séance du conseil municipal.En plus des 11 maisons sur la rue Sévigny, la Ville s'est engagée en 2018 dans la construction de 29 résidences unifamiliales et 4 immeubles à logements.