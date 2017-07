Début du Tour de l'Abitibi à Amos lundi soir

Le 49e Tour de l'Abitibi commence ce soir à Amos : les équipes seront présentées dès 17 h 30 à la cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila d'Amos, juste avant la tenue du Challenge Sprint Abitibi.

Rues fermées

Pendant la boucle au départ de la Cathédrale Ste-Thérèse d'Avila, la 3e Avenue Est, la 4e Avenue Est, la 5e Avenue Est et la rue Principale Nord seront fermées à la circulation.

600 km en six jours

Plus de 180 cyclistes de la Coupe des nations junior de l'Union cycliste internationale vont parcourir les routes de l'Abitibi au cours des prochains jours. Au total, ils devront pédaler 600 kilomètres. Il s'agit de la seule épreuve du circuit à être présentée en Amérique du Nord.

Le Tour de la région

Des étapes seront présentées dans toute région. Mardi et mercredi, les coureurs participeront à des épreuves de route, respectivement entre Rouyn-Noranda et Amos et entre Val-d'Or et Amos.

La demi-étape du contre-la-montre individuel aura lieu jeudi avant-midi à Amos, avant que les cyclistes ne soient sollicités à nouveau en après-midi pour une épreuve de route entre Malartic et Rivière-Héva.

Vendredi et samedi, les coureurs s'élanceront sur les circuits urbains de Lebel-sur-Quévillon et d'Amos.

L'ultime étape du 49e Tour de l'Abitibi aura lieu dimanche, entre La Sarre et Amos.